"Se vienen capítulos álgidos": Alejandro Trejo anuncia giro dramático en El Jardín de Olivia

16 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Alejandro Trejo dio algunas luces de los intensos capítulos que se vienen en El Jardín de Olivia, asegurando que las acciones de Clemente (Pipo Gormaz) repercutirán en todos los personajes de la ficción.

En entrevista con "Sin Guion" de Fotech, el actor que interpreta a Luis Emilio Walker adelantó que habrá momentos "muy álgidos porque ahora la historia toma otro curso".

El secuestro de Olivia (Violeta Silva) fue el catalizador de una transformación para Clemente. "Imagínate, perder a la niña es algo terrible para el personaje y eso va a llevar a un giro y a que otros tengan un giro: la Diana, el papá, el hermano (Samuel). Eso es lo que pasa con la teleserie".

El Jardín de Olivia / Mega

"Ese personaje tan buenito, las cosas que hizo, como ir a la cárcel a sacarme un ojo, tan fuera de lugar... La hija es todo para él, es su motor de vida".

La creación de Luis Emilio Walker

El villano de Alejandro Trejo bebió mucho del acontecer nacional, inspirándose en las figuras empresariales que aparecen en los medios de comunicación.

"Basta con que uno prenda la tele y vea las entrevistas de los magnates de nuestro país y uno los copia. Uno hace un trabajo de observación de cómo se comportan, cómo hablan, cómo se manejan ante las cámaras para transmitir seguridad, certeza y vender su pomada como lo hace Luis Emilio", señaló.

Pero además de lo externo, hay una complejidad del antagonista que Trejo valoró del personaje, "que con su familia fuera de una manera, con su esposa de otra. Con cada hijo es distinto, con cada empleado es distinto y eso me pareció interesante y eso se lo doy a la buena dirección para que te vayan guiando".

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