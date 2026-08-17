"Estamos llegando al final": Alonso Quintero reveló los entretelones del atropello a Luis Emilio en EJDO

17 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Los últimos episodios de El Jardín de Olivia han estado cargados de acción y una de las escenas más impactantes fue la del atropello contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) en el aeródromo.

Bastián (Alonso Quintero) fue el responsable de este choque y Alonso Quintero relató a las plataformas digitales de Mega cómo fue el proceso de rodaje de esta escena clave en la trama, pues se impidió el escape de Luis Emilio.

"Acabo de atropellar al viejo desgraciado, finalmente, creo. Espero que sea el fin de Luis Emilio porque ya basta", dijo Quintero en el detrás de cámara.

El Jardín de Olivia / Mega

Este momento fue uno de los últimos en filmarse "Estamos llegando al final de esta linda historia que ha sido El Jardín de Olivia y como buenos últimos capítulos de teleserie, pasan muchas cosas: fugas de prisión, atropellos, disparos, quizá algunas otras sorpresas por ahí que van a ver", agregó el intérprete.

Bastián siempre estuvo en lo correcto

Este cierre le da a la historia de Bastián un punto de realización. De los tres hijos de Luis Emilio, siempre fue el que tuvo más problemas con su padre y quien intuía, aunque nadie le creyera, que el respetado empresario tenía dos caras.

"Bastián desde un principio fue el que cachaba que el viejo no era bueno. Los otros dos, Clemente con la Ignacia 'uy, mi papito' y Bastián les decía 'chiquillos, el viejo no es tan buena onda como ustedes creen' y, ¡bum! ¿Quién tuvo la razón siempre?".

Y precisamente por esta enemistad, también su personaje fue el que más situaciones violentas vivió con el villano.

Para tomárselo con humor, agregó que "deberían hacer un contador de las veces que le hemos pegado a Luis Emilio: lo traté de ahorcar una vez, le pegué un combo que salió otra vez, lo agarré a combos en el juzgado, le pegué contra el vidrio, lo atropellé, lo choqué".

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