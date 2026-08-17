¡Ya se conocen! Paula y Javier tendrán un inesperado reencuentro en el segundo capítulo de La Baronesa
En el avance del segundo capítulo de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) está en una comprometida búsqueda del amor, pero las cosas no le han resultado bien en sus recientes citas.
Mientras camina distraída por la calle, un motorista estará a punto de atropellarla, pero se detendrá a tiempo.
El conductor no será otro que Javier (Simón Pesutic), quien reconocerá de inmediato a la psicóloga, pues ya compartieron una historia juntos. "¡No dejas nunca de sorprenderme!", le dirá.Ir a la siguiente nota
Para recuperar el tiempo perdido
Ella también lo tenía fresco en la memoria y lo llamó por su nombre.
"Te acordaste... ¿Te parece si vamos a mi departamento a recuperar el tiempo perdido?", responderá Javier, haciéndole una seductora invitación.Ve el capítulo en