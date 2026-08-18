"No le quites la casa a mi abuela": Emilia le hará una gran petición a Javier en el capítulo 2 de La Baronesa

18 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del segundo capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) querrá hacer algo por su abuela, tras enterarse que apostó la casa familiar.

Y pese a que su primer y segundo encuentro con Javier (Simón Pesutic) no fueron muy agradables, la joven tendrá que tragarse el orgullo y pedirle una reunión. "Mi abuela es una mujer maravillosa, todos la aman y ella vive para hacer feliz al resto", le mencionará.

La súplica de Emilia

Él se sorprenderá de la buena impresión que tiene Emilia sobre su abuela, porque él conoció un lado muy distinto de Aurora (Loreto Valenzuela): "¡Qué loco que una mujer tan fría y amargada como ella tenga una nieta tan dulce como tú!".

La Baronesa / Mega

"Por favor, no le quites la casa a mi abuela. Te lo suplico", rogará la menor del clan Márquez.

¿Javier se pondrá la mano en el corazón y perdonará la deuda de juego de La Baronesa?