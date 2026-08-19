"No creo que un enfermo como tú sea capaz de amar": Emilia increpará a Javier en el capítulo 3 de La Baronesa
En el avance del tercer capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se sentirá consternada por la propuesta de Javier (Simón Pesutic). Apenas se conocen, pero la puso en una incómoda situación porque si no acepta casarse con él, perderán la casa de la familia.
"Yo no estoy jugando. Jamás jugaría con algo así", le asegurará Javier.
Luego, ambos irán a una cafetería para conversar sobre la oferta.Ir a la siguiente nota
"¿Tú crees en el amor a primera vista?", preguntará el apostador a Emilia, quien quedó prendado de ella apenas la vio en esa fiesta.
La joven, que solo siente desprecio por Javier y está comprometida con Nicolás (Andrew Bargsted), tendrá una muy dura respuesta: "Yo no, así como tampoco creo que un enfermo como tú sea capaz de amar a alguien".Ve el capítulo en