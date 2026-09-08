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¡Trabajará con Nicolás! Paula tendrá un plan para separar a Javier y Emilia en el capítulo 17 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 17 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) hablará con Nicolás (Andrew Bargsted) porque los dos están en contra del matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic). 

Sin embargo, el preparador físico estará con el ánimo por los suelos tras su último intento de escapar con Emi. "Por ahora ellos están juntos. No hay mucho que se pueda hacer", dirá.

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Los sentimientos de Emilia

Paula, por el contrario, será de la idea de actuar cuanto antes. "¡Hay mucho que podemos hacer! De partida, tú me dijiste que la Emilia todavía siente cosas por ti", insistirá. 

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Nicolás estará seguro de que su ex lo ama, aunque no pueda decirlo. Esto alentará a la psicóloga a usar este hecho a su favor: "Entonces, tenemos que probarlo. Eso déjamelo a mí".

¿Qué es lo que planificará Paula para romper el compromiso de su "príncipe azul" con su hermana?

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