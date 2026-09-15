Se besarán en el bar: Antonio y León buscarán cómo deshacerse de Clara en el capítulo 22 de La Baronesa

15 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 22 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) se encontraron inesperadamente con Clara (Lorena Bosch) y Francesca (Katyna Huberman) en el bar que solían frecuentar durante su juventud.

Sin embargo, el médico y el abogado querrán deshacerse de ambas mujeres para tener un momento a solas.

"¿Acaso no las escuchaste? Dicen que quieren vivir una noche como las de antes: las amigas con las amigas y los amigos siempre juntos", le dirá León, quien tras asegurarse de que nadie entra en el baño, besará a Antonio con total descaro.

La Baronesa / Mega

Comienza la fiesta

La mejor forma de lograr su plan es que beban alcohol para que no noten nada extraño.

Así, todos se alinearán en la barra y comenzarán a tomar tequila. Clara incluso se verá animada por su propio marido a terminar de un solo trago.