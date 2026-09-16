Daniel protagonizará una incómoda escena de celos con Francesca en el capítulo 23 de La Baronesa
En el avance del capítulo 23 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) no reaccionará bien tras haber visto a Francesca (Katyna Huberman) llegar de la fiesta con sus padres y León (César Caillet), sobre todo porque este último la tomaba de la cintura con mucha confianza.
"No me gustó nada lo que vi anoche, Francesca... de León, coqueteándote y agarrándote entera. Avísame al tiro para yo salirme", dirá el chef a la terapeuta, quien no comprenderá este ataque de celos.
La aparición de Nicolás
La relación de León y Francesca nunca ha pasado de una amistad y no tiene nada serio con Daniel como para que le pida explicaciones.Ir a la siguiente nota
"Perdón, ¿pero tienen algo ustedes dos?", insistirá en saber el hijo de Clara (Lorena Bosch) alzando la voz.
Nicolás (Andrew Bargsted) llegará en ese mismo momento y al escucharlos discutir, querrá saber qué pasa entre su amigo y su madre. "¿Perdón? ¿Me perdí de algo?", preguntará.Ve el capítulo en