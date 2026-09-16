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Daniel protagonizará una incómoda escena de celos con Francesca en el capítulo 23 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 23 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) no reaccionará bien tras haber visto a Francesca (Katyna Huberman) llegar de la fiesta con sus padres y León (César Caillet), sobre todo porque este último la tomaba de la cintura con mucha confianza. 

"No me gustó nada lo que vi anoche, Francesca... de León, coqueteándote y agarrándote entera. Avísame al tiro para yo salirme", dirá el chef a la terapeuta, quien no comprenderá este ataque de celos. 

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La aparición de Nicolás

La relación de León y Francesca nunca ha pasado de una amistad y no tiene nada serio con Daniel como para que le pida explicaciones.

La Baronesa / Mega
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"Perdón, ¿pero tienen algo ustedes dos?", insistirá en saber el hijo de Clara (Lorena Bosch) alzando la voz. 

Nicolás (Andrew Bargsted) llegará en ese mismo momento y al escucharlos discutir, querrá saber qué pasa entre su amigo y su madre. "¿Perdón? ¿Me perdí de algo?", preguntará. 

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