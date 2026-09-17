Roberto obligará a Paula a pedir perdón por el video en el capítulo 24 de La Baronesa

17 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 24 de La Baronesa, en el "Doña Aurora" se juntarán a comer Roberto (Patricio Achurra), Nicolás (Andrew Bargsted) y Paula (Francisca Armstrong) para hablar sobre el asunto del video.

El abuelo de los Márquez querrá terminar con los problemas que han afectado a su familia y el primer paso es que su nieta mayor admita que se equivocó.

La verdad de Nico

Nicolás estará molesto por la grabación y Roberto instará a Paula a rectificar: "Discúlpate por la chambonada que te mandaste ayer".

La Baronesa / Mega

Y ante su amigo y su abuelo, la psicóloga no tendrá más opción que aceptar que se equivocó.

Nico, quien ante Emilia (Octavia Bernasconi) dijo haber participado en este plan, la verdad es que no tenía idea de lo que pasaba: "Si yo hubiese sabido lo que ibas a hacer, no me hubiese prestado".