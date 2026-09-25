"Anoche soñé con él": Clara hará una culposa confesión a Francesca en el capítulo 29 de La Baronesa

25 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 29 de La Baronesa, la visita de Clara (Lorena Bosch) a Francesca (Katyna Huberman) no será meramente social, ya que la esposa de Antonio (Carlos Díaz) querrá la opinión profesional de su amiga.

"Anoche soñé con él", mencionará preocupada, sin dar mucho contexto.

Por esa misma razón, Francesca estará confundida y le pedirá a Clara que sea más explícita. ¿A quién se refiere para verse tan inquieta?

La Baronesa / Mega

Con cierta culpa, la madre de Emilia (Octavia Bernasconi) reconocerá que la encerrona del día anterior marcó un antes y un después con su consuegro. "Con Samuel. Soñé toda la noche con Samuel".

¿Será que Clara comienza a ver con otros ojos a Samuel o simplemente ese recuerdo reprimido del pasado, ahora lucha por salir a flote?