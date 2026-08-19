La Baronesa consolida su éxito entre los programas más vistos del día: Este fue el rating del segundo capítulo

19 ag. 2026 - 12:45 hrs.

Éxito total ha demostrado ser la nueva teleserie vespertina de Mega, La Baronesa, que cuenta con Loreto Valenzuela, Simón Pesutic, Octavia Bernasconi y Lorena Bosch entre su elenco.

"Le devuelvo su casa a cambio de casarme con su nieta", con esa frase finalizó el segundo episodio de La Baronesa, que dejó en evidencia la desafiante propuesta de Javier (Simón Pesutic) a Aurora (Loreto Valenzuela).

Al mismo tiempo, Emilia (Octavia Bernasconi) fue testigo de este diálogo al acompañar por primera vez a su abuela al casino clandestino donde perdió su hogar en una apuesta.

La Baronesa / MEGA

La Baronesa consolida su rating

Este episodio consiguió liderar ampliamente en su horario, con un rating definitivo de 729.602 personas promedio por minuto y peak de 797.140 personas promedio.

En esa franja, los otros canales marcaron: CHV: 356.466, Canal 13: 275.488 y TVN: 183.641 personas promedio por minuto.

El tercer episodio de La Baronesa se emite hoy en Mega y ya está disponible en MegaGo.

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