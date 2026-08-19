La Baronesa consolida su éxito entre los programas más vistos del día: Este fue el rating del segundo capítulo
Éxito total ha demostrado ser la nueva teleserie vespertina de Mega, La Baronesa, que cuenta con Loreto Valenzuela, Simón Pesutic, Octavia Bernasconi y Lorena Bosch entre su elenco.
"Le devuelvo su casa a cambio de casarme con su nieta", con esa frase finalizó el segundo episodio de La Baronesa, que dejó en evidencia la desafiante propuesta de Javier (Simón Pesutic) a Aurora (Loreto Valenzuela).
Al mismo tiempo, Emilia (Octavia Bernasconi) fue testigo de este diálogo al acompañar por primera vez a su abuela al casino clandestino donde perdió su hogar en una apuesta.
La Baronesa consolida su rating
Este episodio consiguió liderar ampliamente en su horario, con un rating definitivo de 729.602 personas promedio por minuto y peak de 797.140 personas promedio.
En esa franja, los otros canales marcaron: CHV: 356.466, Canal 13: 275.488 y TVN: 183.641 personas promedio por minuto.
El tercer episodio de La Baronesa se emite hoy en Mega y ya está disponible en MegaGo.
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