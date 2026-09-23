"Soy el héroe de esto": Francisco Ossa y Lorena Bosch bromearon tras intensa escena de acción en La Baronesa

23 sept. 2026 - 16:00 hrs.

La Baronesa tuvo en sus capítulos 25 y 26 su primera gran escena de acción, protagonizada por Samuel (Francisco Ossa) y Clara (Lorena Bosch), quienes súbitamente fueron perseguidos por un grupo de antisociales enviados por León Insulza (César Caillet).

Las plataformas digitales de Mega estuvieron en el rodaje de la escena y entrevistaron a los actores de la teleserie, quienes entregaron algunos adelantos de lo que se viene en la ficción y cómo se sintieron durante las grabaciones.

"Estamos arrancando, pero no podemos decir de quién. No sé qué podemos decir. Tengo algunos sospechosos por ahí que tienen toda la pinta de ser...", dijo Francisco Ossa.

La Baronesa / Mega

Lorena Bosch lo secundó y aseguró que "él (Samuel) se porta como un superhéroe y nos salva". ¿La razón? El personaje en lugar de dejarse intimidar, retrocedió su auto y escapó en una cinematográfica secuencia, a la espera de que llegara la policía a auxiliarlos.

"Soy un héroe. Soy el héroe de esto, hasta ahora", bromeó Ossa.

Habilidad al volante

De hecho, fue el mismo actor quien tomó el mando del vehículo durante el rodaje y dejó sorprendida a la propia periodista, pues demostró gran maestría al volante. "Gracias a las acrobacias de Samuel, está listo para 'Rápidos y Furiosos'", le dijeron.

"Por ahí anda mi doble que no va a poder manejar", afirmó el integrante del elenco de La Baronesa tras la proeza como conductor.

La Baronesa se emite de lunes a viernes, después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro por las pantallas de Mega. Además, estrena sus capítulos por Mega Go 24 horas antes que en señal abierta.

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