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Hernán descolocará a Coca con tajante respuesta en el capítulo 5 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Paillafil

En el avance del próximo capítulo de Prohibida Obsesión, Hernán (Osvaldo Silva) tendrá una importante conversación sobre su relación con Coca (Lorena Capetillo).

La mujer le expresará su alegría por, como lo ve ella, estar formando poco a poco los cimientos para tener una familia.

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"Aquí estamos, creando ya nuestra propia familia", dirá Camila, palabras que dejarán descolocado al empresario.

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La postura de Hernán

Ante esto, el padre de Antonia (Sigrid Alegría) le expresará que tal vez no ha sido lo suficientemente claro y que desea zanjar todo en aquel mismo instante.

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"Tú sabes que yo no quiero volver a tener hijos", comentará de manera tajante, dejando sin palabras a Coca.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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