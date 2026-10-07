Gaspar romperá su vínculo con Bárbara en el capítulo 7 de Prohibida Obsesión

07 oct. 2026 - 23:00 hrs.

En el avance del capítulo 7 de Prohibida Obsesión, Matías (Agustín Moreno) verá el video íntimo que grabó con Julieta (María Jesús Haran) sin su consentimiento, quedando al tanto de lo ocurrido.

Por otro lado, Vivi (Celine Reymond) le contará a Antonia (Sigrid Alegría) sobre el supuesto oscuro pasado de Coca (Lorena Capetillo), quien habría mantenido una relación con un empresario y provocado la destrucción de su familia.

Además, Vivi le entregará a su amiga el contacto de uno de los afectados, quien podría proporcionarle más antecedentes sobre su enemiga.

Prohibida Obsesión / Mega

Gaspar romperá su vínculo con Bárbara

Además, Gaspar (Nicolás Poblete) se reunirá con Bárbara (Fernanda Finsterbusch) en su café.

Frustrado por sus constantes intentos de iniciar una relación con la joven, el abogado decidirá poner fin al vínculo que mantiene con ella.