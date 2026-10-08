Dante ayudará a Luciano para que Bárbara se aleje de Gaspar en el capítulo 7 de Prohibida Obsesión

08 oct. 2026 - 09:15 hrs.

En el avance del capítulo 7 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) le contará a Dante (Andrés Velasco) que tiene intenciones de revelarle toda la verdad a Gaspar (Nicolás Poblete) sobre la aventura que mantuvo con Bárbara (Josefina Finsterbusch).

Cansado de que la joven continúe interfiriendo en su vida, el arquitecto expresará: "Esta mina ha pasado todos los límites. No solo me está provocando a mí, sino que además se ríe de la Antonia en mi casa".

Tras escuchar sus palabras, Dante no estará de acuerdo con su decisión y le advertirá: "Entiendo, pero contarle al Gaspar sería apagar el fuego con bencina".

Prohibida Obsesión / Mega

Dante ayudará a Luciano

Finalmente, el trabajador del banco le ofrecerá ayuda a su amigo y se propondrá ser él quien hable con Gaspar.

"Déjame a mí hablar con él. Le voy a pinchar el globo", expresará.