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Dante ayudará a Luciano para que Bárbara se aleje de Gaspar en el capítulo 7 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 7 de Prohibida Obsesión, Luciano (Diego Muñoz) le contará a Dante (Andrés Velasco) que tiene intenciones de revelarle toda la verdad a Gaspar (Nicolás Poblete) sobre la aventura que mantuvo con Bárbara (Josefina Finsterbusch).

Cansado de que la joven continúe interfiriendo en su vida, el arquitecto expresará: "Esta mina ha pasado todos los límites. No solo me está provocando a mí, sino que además se ríe de la Antonia en mi casa".

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Tras escuchar sus palabras, Dante no estará de acuerdo con su decisión y le advertirá: "Entiendo, pero contarle al Gaspar sería apagar el fuego con bencina".

Prohibida Obsesión / Mega

Dante ayudará a Luciano

Finalmente, el trabajador del banco le ofrecerá ayuda a su amigo y se propondrá ser él quien hable con Gaspar.

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"Déjame a mí hablar con él. Le voy a pinchar el globo", expresará.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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