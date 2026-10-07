Vivi le revelará a Antonia el pasado oscuro de Coca en el capítulo 7 de Prohibida Obsesión

07 oct. 2026 - 23:25 hrs.

En el avance del capítulo 7 de Prohibida Obsesión, Vivi (Celine Reymond) se reunirá con Antonia (Sigrid Alegría) para hablar sobre el oscuro pasado de Coca (Lorena Capetillo).

Recientemente, Vivi se enterará de que Coca estuvo involucrada en el pasado con un empresario, provocando la destrucción de su familia y de la propia compañía.

Luego de escuchar la historia, Antonia no dudará en reaccionar: "Es una zorra, yo sabía que no se podía confiar en ella".

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia tendrá acceso a más detalles del pasado de Coca

Finalmente, Vivi le entregará a su amiga el contacto de uno de los familiares afectados por las acciones de Coca.

"La Rosario me mandó el número del hijo y me contó que este tipo está abierto a hablar contigo", señalará.