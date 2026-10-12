Gaspar enfrentará a Pablo tras conocer que pasó la noche con Vivi en el capítulo 8 de Prohibida Obsesión

12 oct. 2026 - 23:15 hrs.

En el avance del capítulo 8 de Prohibida Obsesión, Gaspar (Nicolás Poblete) tendrá una tensa conversación con Pablo (César Sepúlveda) luego de enterarse de que pasó la noche con Vivi (Celine Reymond).

La discusión escalará hasta el punto de que el abogado le preguntará a la nueva pareja de su esposa si viajarán juntos a Disney World.

Por otro lado, Paloma (Mónica Godoy) hará todo lo posible para evitar que sus hijos descubran que compró un juguete sexual.

Prohibida Obsesión / Mega

Vivi recriminará a Gaspar por sus comentarios contra Pablo

Además, Vivi se enterará de que Gaspar lanzó ácidos comentarios a Pablo tras conocer que ambos pasaron la noche juntos.

Furiosa, la mujer enfrentará a su esposo y le reprochará duramente su actitud, recordándole que ella nunca se ha entrometido en sus relaciones con sus nuevas parejas.