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Paloma vivirá un incómodo momento con su familia en el capítulo 8 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 8 de Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) recibirá el juguete sexual que compró por internet.

Para su mala fortuna, serán sus hijos quienes encuentren el paquete y no dudarán en preguntarle qué contiene.

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La situación hará entrar en pánico a Paloma, quien intentará quitarles el paquete a toda costa.

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Paloma le mentirá a Dante

Para salir del paso, Paloma les mentirá a sus hijos y a Dante (Andrés Velasco), asegurando que el paquete contiene "un masajeador para el cuello, que lo tengo medio tomado".

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La explicación ilusionará al trabajador bancario, quien le pedirá a su esposa que abra el paquete para utilizar el supuesto masajeador y aliviar su dolor de espalda.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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