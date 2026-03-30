Manuel se enterará que Max se irá del país en el capítulo 101 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 101 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) le confesará a Matilde (Ignacia Baeza) que besó a Manuel (Mario Horton).
La noticia dejará furiosa a la abogada, quien cuestionará a su amiga por presionar a un hombre que está enamorado de otra mujer.
Por otro lado, Pili (Paloma Moreno) estallará de felicidad tras volver a abrir su querido gimnasio.
Además, Javiera (Daniela Ramírez) llamará a Manuel y le revelará que Max próximamente se irá del país.
La noticia dejará confundido al publicista, considerando que previamente se enteró de que Fabiola (Florencia Berner) dejará de utilizar el departamento que reservó junto a Coke (Diego Muñoz).