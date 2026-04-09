Juan de Dios se ganará el corazón de Matilde con especial regalo en el capítulo 106 de Reunión de Superados

09 abr. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del capítulo 106 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) dio por superada su relación con Coke (Diego Muñoz) tras un último encuentro y ahora está completamente enfocada en lo que podría suceder con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

Pese a que tuvieron diferencias en su época universitaria, el abogado querrá empezar su romance con buen pie y la sorprenderá en medio de un almuerzo.

La atención al detalle de Juan de Dios

En un restaurante, aparecerá un camarero con un gran paquete de regalo entre las manos.

Reunión de Superados / Mega

"¿Qué es esto?", preguntará Matilde con curiosidad.

"No me iba a perdonar llevarte a la exposición más fome del mundo y no comprarte el cuadro que más te gustó", revelará Juan de Dios ante el asombro de la abogada.