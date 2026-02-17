¡Salió en las noticias! Así informó Rodrigo Sepúlveda acerca de la detención de Jaime en Reunión de Superados

17 feb. 2026 - 10:40 hrs.

El empresario Jaime Astaburuaga (Francisco Reyes) fue detenido bajo los cargos de emisión de boletas falsas y evasión de impuestos en Reunión de Superados. Esto cobró tal relevancia que hasta Rodrigo Sepúlveda realizó un informe noticioso con los últimos detalles de su captura.

Desde el lugar de los hechos, el detective Arancibia de la DPI indicó que hasta ahora, los hechos se están investigando y no se puede determinar su culpabilidad. "Eso lo decide la justicia. No podemos dar muchas declaraciones. Lo único que puedo contarles es que el señor Jaime Astaburuaga ha sido detenido por delitos económicos", dijo.

"Un hombre intachable"

Familiares y amigos de Astaburuaga dieron algunas declaraciones al respecto, como el afamado exseleccionado Tito Núñez (Claudio Castellón).

Reunión de Superados / Mega

"No quiero conversar de esto porque a mí me afecta mucho. Ustedes saben que para mí, el Jeimy es como mi hermano, como si hubiésemos sido hermanos en otra vida. (...) Tiene las manos limpias, tiene todo limpio. Es un hombre limpio, intachable", expresó el crack.

Su pareja, Pilar Rodríguez (Paloma Moreno) hizo un llamado a las autoridades por una detención que considera injusta.

"Yo estoy totamente demolida, devastada con esto porque Jaime es un santo, es una persona de bien que ha trabajado toda su vida. ¡Tiene a su disposición las empresas de este país! No puede ser que esté preso un hombre de bien como mi marido. ¡Es una injusticia!".

