"Me lo recomendó...": La inesperada referencia a Los Casablanca en Reunión de Superados

18 mar. 2026 - 23:17 hrs.

Este miércoles presenciamos una nueva entrega de Reunión de Superados, en la que se realizó una curiosa referencia a su antecesora, la teleserie Los Casablanca.

Todo ocurrió cuando Juan de Dios (Jorge Arecheta) llegó a la casa de Matilde (Ignacia Baeza) con un vino de particular procedencia.

La inesperada referencia a Los Casablanca en Reunión de Superados

"Te traje un vino, me lo recomendó un amigo, es de la Viña Ítaca. Bien rico parece", expresó el abogado, a lo que su colega respondió: "Ítaca, sí la he escuchado, gracias, qué rico".

Reunión de Superados / Mega

Dicha viña corresponde a la locación ficticia de la teleserie Los Casablanca, la cual pertenecía a Raimundo, personaje interpretado por el actor Francisco Reyes.

Cabe recordar que Jorge Arecheta también formó parte de esa producción, donde interpretó a Juan Pablo, un joven ambicioso que anhelaba tener el máximo poder al interior de la familia Casablanca.

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