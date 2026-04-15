"Está despertando": Ignacia Baeza analiza el gran momento de Matilde tras beso con Juan de Dios en RDS

15 abr. 2026 - 08:40 hrs.

En el reciente capítulo de Reunión de Superados, Matilde dio un gran paso para volver a vivir el amor. Un beso con Juan de Dios (Jorge Arecheta) marcó el rumbo de una nueva relación con el abogado, quien se la ha jugado por conquistarla.

Las plataformas digitales de Mega estuvieron en la crucial escena, donde Ignacia Baeza analizó la transformación de su personaje.

Coke queda en el pasado

Tras bromear durante el rodaje, la actriz del área dramática profundizó en el momento positivo que vive la abogada de Reunión de Superados.

Reunión de Superados / Mega

"Matilde está despertando. Matilde... sus parches hormonales están funcionando, así que este 'pinche' le viene muy bien después de cómo me trató el Coke (Diego Muñoz)", confesó.

En este sentido, el exmarido de su personaje pasó por una fase de abuso de alcohol y una relación a escondidas con Josefa (Luz Valdivieso), su propia terapeuta. Estas razones, de acuerdo a Baeza, fueron suficientes para apagar la llama.

"Yo creo que es tanta la desilusión de Matilde, una tras otra, que yo creo que sí, uno puede dejar de amar. Eso es lo que le va a pasar".

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