Con emotivo capítulo: Reunión de Superados se consolida como el programa líder del prime

02 jun. 2026 - 11:45 hrs.

Tras la impactante muerte de Coke (Diego Muñoz), los capítulos centrados en las consecuencias de su partida han fortalecido la posición de Reunión de Superados como el programa líder de la franja prime.

Este lunes la teleserie alcanzó una audiencia de 964.924 personas promedio, duplicando a su competencia: CHV tuvo 457.781, TVN 412.297 y Canal 13 350.253 personas promedio.

Las emotivas escenas protagonizadas por Matilde (Ignacia Baeza) y los hijos de Coke, Domingo (Beltrán Izquierdo) y Francisca, La Ponchi (Amanda Milos), han abordado los complejos procesos que enfrenta una familia en esta circunstancia.

El gran éxito de Reunión de Superados

En los próximos episodios, la teleserie mostrará cómo los distintos personajes toman el golpe de la partida de Coke y el importante rol que toma el grupo de amigos del Thomas Campbell School en la contención de la familia.

El éxito de Reunión de Superados forma parte del sólido momento que vive el Área Dramática de Mega, que continúa liderando la televisión chilena con sus producciones. Es así como cada tarde, El Jardín de Olivia se mantiene entre los programas más vistos de la televisión.

Durante mayo, las teleseries de Mega tuvieron un alcance total de 6.432.363 personas. Esta cifra considera a Reunión de Superados, El Jardín de Olivia y la recientemente finalizada Aguas de Oro.

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