¿Por qué Tito busca a su padre en Reunión de Superados?

18 abr. 2026 - 11:20 hrs.

Esta semana en Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) comenzó a remover una profunda herida del pasado, enfrentándose a una búsqueda que podría traerle una dolorosa revelación.

El exfutbolista está decidido a encontrar a su padre, pero detrás de ese anhelo se esconde un secreto que podría cambiarlo todo. A continuación, te contamos qué lo impulsa a dar este paso.

¿Por qué Tito busca a su padre?

Tito sostuvo una íntima conversación con sus hijos, en la que abordó el abandono que sufrió por parte de su padre.

Reunión de Superados / Mega

En ese contexto, el exdeportista dejó en claro que no quiere repetir esa historia y que ha hecho todo lo posible por convertirse en un papá presente.

En la conversación también estuvo Myriam (Carmen Disa Gutiérrez), quien posteriormente se acercó a Alessandra (Julieta Bartolomé) para hacerle una revelación que podría cambiar el rumbo de todo.

"Tú sabes qué el papá del Tito se fue… Se fue al patio de los callados", confesó, pidiéndole mantener el secreto.

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Días después, Tito se reunió con Jaime (Francisco Reyes) y le confesó su intención de buscar a su padre, con la esperanza de darle una segunda oportunidad y llenar el vacío que marcó su vida.

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