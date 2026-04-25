Manuel quiere estar con Javiera: Esta es la razón que lo motivó a formalizar su relación en RDS

25 abr. 2026 - 12:05 hrs.

En Reunión de Superados, el bullado quiebre con Max (Álvaro Espinoza) y los rumores en el colegio hicieron que Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton) postergaran su relación. Pero, en el más reciente capítulo de la teleserie, el publicista se cansó de esperar.

Todo se desencadenó por Tere (Elisa Zulueta) y su falta de discreción.

Cabe recordar que la profesora le pidió un "beso de despedida" a su exmarido, lo que en su imaginación transformó en una situación romántica. Así es como se lo relató a sus amigas, llegando a oídos de Javiera.

Reunión de Superados / Mega

Debido a los múltiples engaños que sufrió en manos de su marido, Javi se sintió herida y le reclamó a Manuel por engañarla. Él le quiso explicar, pero ella prefirió irse y dejar las cosas así, cansada de que los hombres le mientan.

Petrificado, Morales se dio cuenta de lo mucho que le afectó su desconfianza y lo enamorado que está de esa mujer.

La carta de Manuel

Para sincerarse, escribió una carta de puño y letra que dejó fuera de la casa de la emprendedora.

"Quiero que confíes en mí cuando te digo que no me interesa nadie más que tú. Que sepas que si me eliges, voy a cuidarte, serte fiel, a estar para ti. No te prometo ser perfecto, pero sí ser el hombre que mereces porque me encantaría pasar el resto de la vida contigo", le dijo.

Tras esto, en los próximos episodios buscará una respuesta: ¿Ella está lista para tener una relación oficial y pública?

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