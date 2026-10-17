"Hay muchas sorpresas": Guionistas de Reunión de Superados adelantan que ya está escrito el gran final

17 oct. 2026 - 18:10 hrs.

Durante la ceremonia de los Premios Cordillera, los guionistas de Reunión de Superados hablaron con las plataformas digitales de Mega sobre el éxito que ha tenido la producción, que se llevó un galardón como mejor teleserie y Elisa Zulueta fue elegida mejor actriz.

Ronald Heim señaló que "ha sido una muy buena respuesta, la gente se ha identificado mucho con la historia, ha reído, han llorado con la muerte del Coke y la audiencia nos ha acompañdo todo este tiempo. Llevamos un montón de tiempo escribiendo, que ha sido una verdadera maratón creativa, así que estamos muy contentos".

A él se sumó Raimundo Bastidas, quien hizo énfasis en el ambiente que hay en el equipo, tanto frente como detrás de cámaras.

Reunión de Superados / Mega

"Escribir 7.000 páginas y pasarlo bien... de verdad tenemos un equipo muy bonito, muy buen fiato, nos reímos un montón. Comentamos los capítulos en el en el WhatsApp y hay una hay un ánimo de camarín, como se dice, es el mismo que ustedes en la teleserie. Yo creo que eso se ve reflejado también en el texto".

¿Qué pasará en los próximos capítulos?

Debido a su éxito, Reunión de Superados tuvo una extensión dramática con nuevos personajes, pero atención, que ya está escrito el final y se están grabando los últimos episodios.

Bastidas puntualizó que "ahí van a saber el el destino de Manuel, con quién va a estar su corazón, pero yo encuentro que quedó muy entretenido. Hay muchas sorpresas".

Ambos estuvieron de acuerdo en que hay que poner en valor las producciones nacionales debido al impacto que tienen en el público.

"La ficción tiene que seguir, la ficción no puede morir. La ficción es la manera que tenemos de identificarnos, de reírnos, de hablar de nuestros problemas, de identificarnos en la pantalla. (...) Hay que defenderlo siempre", comentó Heim.

Su compañero agregó que "el alcance que tiene la telenovela es algo incalculable, más que el cine, más que las series, de cualquier plataforma. Es muy bonito eso, sobre todo ver a tanta gente conectando con historias locales, con temáticas locales, con actores locales, que son de verdad. Eso hay que protegerlo. Es muy bonito tener el privilegio de trabajar en esta industria y ver eso".

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