"Fue un parto difícil": Luz Valdivieso detalla cómo se vivió la llegada de Carlitos en Reunión de Superados

13 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Esta semana en Reunión de Superados se vivió un momento tenso, pero que terminó siendo feliz, ya que Josefa (Luz Valdivieso) dio a luz a su hijo con Coke (Diego Muñoz).

Y es que la terapeuta comenzó con fuertes dolores en su estómago, lo que indicó que estaba a punto de dar a luz, pero este proceso se fue complicando hasta ser atendida por los profesionales correspondientes, quienes cumplieron con su labor e hicieron que Josefa se convirtiera en madre.

Ante tal importante suceso, Luz Valdivieso, quien da vida a Josefa, habló sobre este decisivo momento para su personaje.

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Carlitos llegó a Reunión de Superados

"Acaba de nacer Carlitos", dijo en un comienzo Luz, y agregó que "fue un parto difícil, corrimos peligro los dos".

Asimismo, Ignacia Baeza, quien interpreta a Matilde, afirmó que su personaje llegó hasta la clínica para acompañar a Josefa y cerrar un ciclo entre ambas.

Por otra parte, Mario Horton aseguró que su personaje, Manuel, es un tipo muy noble y alguien que quiere mucho a su gente, por lo que iba a estar presente para Josefa.

"Es muy emocionante. La pobre Josefa en verdad es súper sola, no vino nadie de su familia, no tiene nadie", recalcó Luz.

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