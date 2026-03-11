Entre aplausos y vítores: Así fue la última salida del Presidente Gabriel Boric desde La Moneda

11 mar. 2026 - 11:30 hrs.

A las 10:14 horas de este miércoles 11 de marzo, el Presidente Gabriel Boric realizó su última salida desde el Palacio de La Moneda antes de dirigirse al cambio de mando en el Congreso Nacional.

Tras cumplir con las actividades protocolares junto a sus ministros y funcionarios, el Mandatario se dirigió hasta el acceso por calle Moneda.

La última salida de Boric desde La Moneda

En la explanada exterior, y siempre de la mano de su pareja Paula Carrasco, recibió los honores por parte del Regimiento de Granaderos del Ejército.

Mega

En el lugar también se congregaron funcionarios de Palacio y simpatizantes que realizaron vítores en su honor, lo que emocionó a Boric.

Posteriormente, subió al vehículo que lo conducirá hasta Valparaíso para el traspaso de mando al Presidente Electo, José Antonio Kast.

