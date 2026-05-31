Fuerte temblor en zona central del país: Se sintió con fuerza en región Metropolitana y Valparaíso

31 may. 2026 - 17:45 hrs.

Un fuerte sismo se sintió cerca de las 17:30 horas en la región Metropolitana y zona central del país, causando preocupación en la población.

Este domingo, y de forma preliminar, el Centro Sismológico Nacional informó que se trató de un temblor de magnitud 6.0 a 28 km al oeste de Quintero en la región de Valparaíso.

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Fuerte sismo en zona central

Recordemos que hace tan solo unos días un fuerte temblor de magnitud 6.9 se percibió en la zona norte del país, el que pudo sentirse en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

De momento, se desconoce si hay daños estructurales en algunas zonas del país. Sin embargo, es importante destacar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó que el "SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. — SENAPRED (@Senapred) May 31, 2026

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