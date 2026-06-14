Policía de Río de Janeiro informa la muerte de Oliver Tree y Gaspi en colisión de helicópteros en Brasil

14 jun. 2026 - 14:22 hrs.

La Policía de Río de Janeiro informó la muerte de los artistas Oliver Tree y Gaspi, tras una colisión de helicópteros en Brasil.

La tragedia aérea dejó seis personas muertas, luego del choque de las aeronaves que posteriormente cayeron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos.

Los reconocidos artistas

"No lo podemos creer". Así comenzó el posteo de la productora Lotus sobre el trágico final de Oliver Tree. "Hace apenas unos días vivimos una noche tan única como él: irreverente, extravagante, impredecible y completamente fuera de lo común. Hoy recibimos con tristeza la noticia de su fallecimiento", prosiguió el comunicado.

Para cerrar, se expuso que "un artista que hizo de lo extraño algo extraordinario y que convirtió cada escenario en una experiencia imposible de olvidar. Gracias por las canciones, por las risas, por desafiar las reglas y por recordarnos que siempre hay espacio para ser diferente".

En tanto, Gaspi era un popular youtuber argentino que se hizo conocido por videos en los que formulaba preguntas controvertidas o incómodas a la gente que entrevistaba en la calle. Pese a lo anterior, su comunidad tenía más de 7,5 millones de seguidores en sus redes sociales.

La lista de pasajeros fallecidos:

Oliver Tree Nickel, pasajero.

Lucas Vignale, pasajero.

Gaspar Prim, pasajero.

Lucas Brito Chaves, pasajero.

Alexandre Souza, piloto.

Charles Marsillac, piloto.

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