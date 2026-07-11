Meteoróloga de Mega anuncia fuerte sistema frontal para la zona central: Alertó a tres comunas de Santiago

11 jul. 2026 - 14:11 hrs.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, alertó que un fuerte sistema frontal dejará bastantes precipitaciones en la zona central del país, específicamente entre jueves y sábado.

Y es que, aunque los días se encuentran estables, la próxima semana habrá un cambio drástico en estas condiciones, especialmente llegando al fin de semana.

"Este fin de semana es el regalito, porque el próximo fin de semana ya va a estar más nuboso, con precipitaciones, probablemente", aclaró Lissette, además de agregar que este evento será compuesto por dos sistemas frontales.

Fuerte sistema frontal en la zona central del país

"El primero ingresa el día jueves en la madrugada y después se acopla otro sistema el sábado. El viernes es el pulso más importante del primero y el sábado, el del segundo", detalló la especialista, y agregó que la Región Metropolitana podría acumular 80 milímetros de agua.

En esa línea, explicó que "se ve un sistema intenso el día viernes principalmente. Los acumulados que se proyectan, por ejemplo, en tres horas, son de 20 a 25 milímetros".

De igual forma, advirtió a Maipú, Lo Espejo y Pudahuel por las posibles inundaciones: "Son comunas que se inundan comúnmente con poca precipitación, entonces prepararse para estos días que se aproximan".

"Prepárense. La limpieza de canaletas, calles y viaductos es muy importante porque vamos a recibir precipitaciones que claramente pueden generar inundaciones en algunos sectores", cerró la meteoróloga.

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