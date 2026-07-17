Muro colapsa y destruye auto tras intensas lluvias en Viña del Mar

17 jul. 2026 - 14:10 hrs.

En medio del sistema frontal que afecta a la Región de Valparaíso, un muro de ladrillos y pirca se derrumbó directamente sobre un vehículo en el sector de Recreo, en la comuna de Viña del Mar.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes en un condominio de siete viviendas, debido al reblandecimiento del terreno producto de las intensas lluvias que se han registrado en la comuna.

Derrumbe de muro tras intensas lluvias

Pese a los daños del vehículo, cuyo parabrisas, techo y puertas delanteras quedaron completamente destruidos, no hubo personas lesionadas, dado que no había nadie en su interior y tampoco nadie transitaba por el lugar.

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Además, bloqueó el único acceso al condominio y un poste resultó trizado por el impacto del muro.

Residentes siguen a la espera de maquinaria que permita despejar la entrada y retirar la pesada estructura de ladrillo.

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