Intensas lluvias dejan una casa en riesgo de caer tras deslizamiento de tierra en Concón

19 jul. 2026 - 11:12 hrs.

Debido a las intensas precipitaciones del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, se originó un gran deslizamiento de tierra que dejó en peligro a una casa en Concón, Región de Valparaíso.

La emergencia se produjo en la concurrida Avenida Borgoño, que une Concón con Viña del Mar, debido a la gran cantidad de agua que cayó y saturó el suelo.

Temporal provoca derrumbe y deja vivienda en peligro

De esta forma, gran cantidad de material se desprendió de la ladera del cerro hasta la calle, dejando en claro riesgo una vivienda del sector.

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Las autoridades desplegaron una retroexcavadora para remover el material que se situó en la ruta, cuyo tránsito se encuentra interrumpido.

Se trabaja rápidamente en el sector frente al aviso de intensas precipitaciones que se registrarían este lunes y martes.

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