A metros de socavón: Crecida de quebrada destruye muro de casa en ruta entre Tongoy y Guanaqueros

19 jul. 2026 - 13:23 hrs.

Una compleja situación se registró en Tongoy, en la Región de Coquimbo, donde el aumento del caudal de uno de los esteros destruyó parte de la ruta, además de muros de casas y árboles.

La emergencia se produjo en la ruta D-430, a la altura de Puerto Velero, donde la quebrada Romeral arrasó con todo a su camino.

Emergencia en Guanaqueros

Según relató la periodista Katherine Ibáñez, el flujo del agua impactó la reja perimetral y el muro de viviendas, las cuales resultaron totalmente afectadas.

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El hecho ocurrió a solo metros del enorme socavón que se registró en la misma ruta, la cual partió en tres el camino y obligó a suspender el tránsito.

Cabe señalar que las localidades de Guanaqueros y Tongoy no se encuentran aisladas, dado que tienen acceso a la Ruta 5.

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