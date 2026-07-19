"Gracias a Dios pudimos romper el vidrio y salir": Impactante escape de hermanos de auto arrastrado por río

19 jul. 2026 - 16:43 hrs.

Un impactante registro captó el momento en que Victor Treberton y su hermana lograron escapar del vehículo en el que se trasladaban cuando la fuerza del río Limarí lo arrastró.

La crecida del río sorprendió a los hermanos cuando intentaban llegar a la casa de sus padres para saber el estado de ellos por el sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo.

Milagroso escape de hermanos

Según relató Víctor, "en el momento, el nerviosismo, la ansiedad, nos comió e intentamos pasar nomás, sin darnos cuenta de que había subido mucho el caudal. Íbamos con mi hermana y, al momento de querer sacar a mis viejos de donde estaban, intentamos pasar y no pudimos. El agua se llevó el vehículo, nos arrastró la corriente".

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Mientras eran arrastrados por la fuerte corriente, el hombre logró romper el vidrio para salir y luego socorrer a su hermana.

"Gracias a Dios pudimos romper el vidrio y poder salir. La verdad fue tirarnos al agua y tratar de salir como fuera, no quedarnos ahí", agregó.

"Logré sacar el cabezal del asiento y con las partes de atrás de los fierros rompí un vidrio y subimos al techo del vehículo. De ahí, saltar a lo que más pudiera de la orilla y tratar de llegar pronto para que no nos llevara. Yo salté primero, luego saltó mi hermana, donde la traté de agarrar para ayudarla y logramos zafar de eso", complementó Víctor.

Luego de varios minutos, los hermanos lograron ser rescatados por un helicóptero de Carabineros, mientras sus padres eran evacuados desde el sector.

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