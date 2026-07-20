Inundación alcanzó el metro de altura: Icónico parque de diversiones de La Serena quedó bajo el agua

20 jul. 2026 - 16:55 hrs.

La Serena enfrenta una situación crítica debido a la inundación de la ciudad por el intenso sistema frontal en curso. Entre las zonas afectadas está el conocido parque de diversiones Serena Aventura.

Meganoticias estuvo en contacto con el administración del recinto, quien ya se encuentra en trabajos con una motobomba para extraer el agua acumulada que alcanzó un metro de altura y, posteriormente, reparar los juegos mecánicos afectados.

"Calculamos que el peak fue anoche y bueno, era un caos, pero como nosotros nos quedamos aquí para estar de guardia y ver lo que pasaba por los vientos que estuvieron fuertes, no nos hicieron daño. A veces te toca y hay que apechugar", declaró al noticiero.

Meganoticias / Mega

"Son (juegos) electromecánicos. (...) Hay partes que son muy delicadas y con la humedad misma —sin ser el agua— ya nos ocasiona un montón de problemas de gasto. Mecánicamente hay que hacer toda una reparación ahora antes de empezar (a funcionar)".

El administrador de Serena Aventura apuntó a que las inundaciones por lluvia son una constante ya que tienen complicaciones con el sistema de desagüe. Un colegio de la zona, una cancha de pádel, una pista de karting y otras instalaciones han corrido igual suerte.

"Cada vez que caen dos gotas pasa esto, nada más que esta es una magnitud más grande. En en otra época llueve un poco e igual hay está inundado", aseveró.

Todo sobre Lluvias