¿Lluvias y tormentas eléctricas? Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico para este sábado 15 de agosto

15 ag. 2026 - 13:31 hrs.

Nos encontramos en medio de un sistema frontal y, sobre esto, Alejandro Sepúlveda entregó el pronóstico para este sábado 15 de agosto.

El periodista experto en meteorología aseguró que esta jornada estará marcada por la lluvia en varias regiones de Chile y también existe la posibilidad de que se repitan las tormentas eléctricas que sorprendieron a todos la noche de ayer viernes.

Según explicó, la zona norte de nuestro país podría ser afectada por posibles lloviznas durante este fin de semana y alertó que el panorama podría complicarse el "lunes y martes en la costa de la región de Antofagasta".

Con respecto a la zona central, el periodista aseveró que habrá precipitaciones en sectores interiores de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, con posibilidad de tormenta e incluso granizos.

Aton

El pronóstico se repite para O'Higgins, Maule, Ñuble y Bíobio y Sepúlveda comentó que el viento podría superar los 60 kilómetros por hora.

Si nos vamos más al sur, las lluvias también afectarán estas ciudades y, además, la isoterma irá descendiendo durante este sábado, lo cual aumenta la posibilidad de caída de nieve en sectores bajos. Con respecto a la Patagonia, también tendrán precipitaciones y en Punta Arenas podría caer aguanieve.

El clima en la Región Metropolitana

En la región Metropolitana, las lluvias ya comenzaron en la madrugada y la mayor intensidad fue en la mañana. Sin embargo, no cesarán: "En la medida en que avance la tarde de este sábado, irá disminuyendo la intensidad de la precipitación".

Para la capital, las temperaturas oscilarán entre los 8° y los 12°, con posibles tormentas eléctricas.

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