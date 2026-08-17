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'No he matado a nadie': Ivette Vergara habla tras ser formalizada por conducción temeraria en Vitacura instagram

"No he matado a nadie": Ivette Vergara habla tras ser formalizada por conducción temeraria en Vitacura

  • Por Matías Rivera

La tarde del domingo, Ivette Vergara fue fiscalizada y detenida por conducir a exceso de velocidad por la Costanera Norte en Vitacura. 

Precisamente, una patrulla de Carabineros trasladó a Vergara hasta la 37.ª Comisaría de Vitacura, donde esperaba la formalización por delito de conducción temeraria. 

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Cabe destacar que Ivette conducía un vehículo Station Wagon BMW y pasó a más de 60 km/h de lo permitido de 100 km/h en la Costanera Norte. 

Ivette Vergara es formalizada

Y es que este lunes al mediodía se llevó a cabo la formalización contra la animadora, quien terminó quedando libre y se programó una audiencia para el próximo 26 de octubre con la posible suspensión de sus documentos.

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A la salida, Ivette conversó con los medios de comunicación y dijo "no voy a juicio, no voy a juicio. No sé si ustedes saben que hay una nueva ley sobre los 60 km/h de la velocidad máxima... Cualquiera de ustedes, que me diga que no ha andado por Costanera Norte a más de 100 km/h".

"No me eximo de la responsabilidad, pero de ahí a que diga... yo no he matado a nadie, no he atropellado a nadie, así que, por favor", cerró. 

 
 
 
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