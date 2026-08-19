Operación Imperio Ámsterdam: Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para Camilo Huerta

19 ag. 2026 - 16:32 hrs.

Este miércoles finalizó la audiencia de formalización de los involucrados en la denominada Operación Imperio Ámsterdam, investigación que permitió desarticular una presunta red dedicada al narcotráfico.

La indagatoria fue desarrollada por la Fiscalía de Aysén junto al OS-7 de Carabineros, la cual derivó en una serie de allanamientos simultáneos entre Arica y Aysén, junto con la detención masiva de personas.

Las medidas cautelares de imputados en Operación Imperio Ámsterdam

Durante la jornada, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió decretar arresto domiciliario total y arraigo nacional para Camilo Huerta, Juan Pablo Martín, Daniel Ortega, Hansi Besuain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Karla Rivera Cárdenas, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.

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Mientras que determinó que Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón quedaran sujetos a firma quincenal y arraigo nacional.

En tanto, Cristian Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Alma María González quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional mientras dure la investigación.

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