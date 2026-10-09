SHOA decreta 'estado de precaución' para Rapa Nui: Podría haber tsunami tras terremoto en Panamá

09 oct. 2026 - 16:00 hrs.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) señaló a través de sus canales oficiales que se levanta un "estado de precaución" en las costas de Rapa Nui, tras el terremoto de magnitud 7,6 en Panamá.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) indicó que "de con acuerdo la evaluación por parte del SHOA, sobre las características del sismo (...) localizado 57 km al Oeste de Las Tablas, Panamá; se ha establecido estado de precaución para Isla de Pascua".

Por su parte, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, señaló que "por ahora solo se ha declarado estado de precaución para Isla de Pascua. Eso significa que en unos momentos más, cuando se declare la alerta roja, se va a avisar a los habitantes de la isla el horario para evacuar la zona de playa".

"Estamos monitoreando con SHOA y cualquier novedad, vamos a seguir informando por nuestras redes sociales", cerró.

De con acuerdo la evaluación por parte del SHOA, sobre las características del sismo magnitud 8.0, localizado 57 km al Oeste de Las Tablas, Panamá; Se ha establecido estado de precaución para Isla de Pascua. Más info en: https://t.co/Opwl4MVE5k pic.twitter.com/OciO1yXcEm — SENAPRED (@Senapred) October 9, 2026

¿Qué significa "estado de precaución"?

Durante la emisión de Meganoticias, el periodista Alejandro Sepúlveda explicó más sobre el "estado de precaución" decretado por el SHOA.

"¿Qué significa estado de precaución? Que puede haber una alteración en la altura de la ola, que puede ir desde los 30 centímetros hasta el metro de altura. ¿Qué se hace en ese caso o qué se recomienda? Salir de la línea de costa por lo menos 80 metros hacia el interior.

"Ahora hay que seguir monitoreando la situación e informándose por las cadenas oficiales porque de producirse esa alteración, esa anomalía en la altura del nivel del mar en Rapa Nui, se produciría pasada las 20:00 horas".

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