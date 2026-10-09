"Me da pena ver tanta indolencia": Paola Troncoso cuestionó a quienes frivolizan lo ocurrido en Las Condes

09 oct. 2026 - 12:11 hrs.

La comediante Paola Troncoso realizó un sentido video, con motivo del aluvión que afectó la comuna de Las Condes el pasado jueves.

"Lamentablemente, estas cosas provocan mucho daño. Y no solamente daño material, sino que también emocional en las personas que se ven afectadas", comenzó la actriz.

En este sentido, la integrante de Detrás del Muro se refirió a ciertos mensajes en redes sociales respecto al desastre natural.

"Me da mucha pena ver, de repente, que hay tanta indolencia en los comentarios, como haciendo una diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos, como si sufrieran menos. Y no nos olvidemos nunca de que somos todos seres humanos. Eso me duele un poco leerlo. Me da pena darme cuenta de que, lamentablemente, todavía hay mucha gente que piensa así", indicó.

"Lamentablemente eso también habla de daños que a veces las personas hemos tenido en la vida y que nos hacen tirar mala energía. No voy a profundizar en el tema porque me apena y porque siento que a veces no es necesario explicar tanto", cerró.

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