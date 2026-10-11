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¿Cuándo lloverá?: Meteoróloga anticipa, granizos, tormentas y precipitaciones para esta semana Lluvias

¿Cuándo lloverá?: Meteoróloga anticipa, granizos, tormentas y precipitaciones para esta semana

  • Por Agustín Brun

Las lluvias regresarán a Santiago y otros sectores de la zona central este lunes 12 de octubre, con precipitaciones que se intensificarán durante la tarde y la posibilidad de tormentas eléctricas y granizos, según el pronóstico de Megatiempo.

La meteoróloga Catalina Cortés explicó que un sistema de baja presión favorecerá la llegada de nubosidad y precipitaciones a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Aunque durante la mañana se esperan chubascos débiles, las lluvias más importantes se concentrarían durante la tarde.

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¿Cuánta agua caerá en Santiago?

En cuanto a los montos de agua caída, se estiman entre 10 y 15 milímetros para Santiago, mientras que en sectores cordilleranos y precordilleranos podrían acumularse entre 15 y 20 milímetros. Además, existe la posibilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica.

Cortés advirtió que las condiciones requieren especial atención debido a la saturación del terreno tras las últimas lluvias y al reciente aluvión registrado en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. “Sabemos que tenemos el terreno sensible, ya ha estado muy lluvioso”, señaló la especialista.

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Por otra parte, la probabilidad de tormentas eléctricas aumentaría durante el martes. La meteoróloga explicó que estos fenómenos podrían presentarse junto con granizos y chubascos intensos en períodos breves, por lo que llamó a mantenerse atentos a la evolución del pronóstico, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

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