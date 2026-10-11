¿Cuándo lloverá?: Meteoróloga anticipa, granizos, tormentas y precipitaciones para esta semana

11 oct. 2026 - 17:40 hrs.

Las lluvias regresarán a Santiago y otros sectores de la zona central este lunes 12 de octubre, con precipitaciones que se intensificarán durante la tarde y la posibilidad de tormentas eléctricas y granizos, según el pronóstico de Megatiempo.

La meteoróloga Catalina Cortés explicó que un sistema de baja presión favorecerá la llegada de nubosidad y precipitaciones a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Aunque durante la mañana se esperan chubascos débiles, las lluvias más importantes se concentrarían durante la tarde.

¿Cuánta agua caerá en Santiago?

En cuanto a los montos de agua caída, se estiman entre 10 y 15 milímetros para Santiago, mientras que en sectores cordilleranos y precordilleranos podrían acumularse entre 15 y 20 milímetros. Además, existe la posibilidad de que las precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica.

Cortés advirtió que las condiciones requieren especial atención debido a la saturación del terreno tras las últimas lluvias y al reciente aluvión registrado en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. “Sabemos que tenemos el terreno sensible, ya ha estado muy lluvioso”, señaló la especialista.

Por otra parte, la probabilidad de tormentas eléctricas aumentaría durante el martes. La meteoróloga explicó que estos fenómenos podrían presentarse junto con granizos y chubascos intensos en períodos breves, por lo que llamó a mantenerse atentos a la evolución del pronóstico, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

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