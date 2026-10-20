Jaime Leyton advierte por tres pulsos de lluvia en Santiago: ¿A qué hora llegarán y cuánto podría caer?

20 oct. 2026 - 16:15 hrs.

Durante este martes 20 de octubre, un sistema frontal ha dejado precipitaciones en distintos sectores de la zona central del país, con tormentas eléctricas, granizos y fuertes vientos.

En la Región Metropolitana ha habido una lluvia más bien intermitente, con zonas como San Bernardo y Maipú donde se han registrado chubascos tipo granizo.

Pese a que el escenario de momento ha sido leve en la capital, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, proyectó la llegada de tres pulsos importantes durante las próximas horas.

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Tres pulsos de lluvias para este martes

Según informó el especialista, entre las 16:30 y 17:00 horas llegaría este primer pulso que dejará precipitaciones más persistentes en la capital. También se presentarían tormentas eléctricas y granizos.

Posteriormente, cerca de las 18:00 horas y hacia el final del día, se esperan otros dos pulsos de lluvias que podrían afectar distintos sectores de la Región Metropolitana.

Respecto a los montos de agua caída, Leyton proyectó que estos tres pulsos podrían dejar entre 15 y 20 milímetros.

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