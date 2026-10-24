Lo llamó "primavera tormentosa": Meteoróloga anunció más lluvias para la última semana de octubre

24 oct. 2026 - 19:00 hrs.

En Meganoticias, la meteoróloga Catalina Cortés explicó que Chile vive una "primavera tormentosa", con "todas las estaciones en un día", y que este patrón se mantendría durante lo que queda de octubre y parte de noviembre.

La causa sería el fenómeno de El Niño, que aumenta el vapor de agua en la atmósfera y hace que sistemas frontales, bajas segregadas y tifones dejen lluvias importantes a nivel mundial.

El pronóstico del tiempo para los próximos días

Para la tarde de este sábado, una baja segregada mantuvo inestabilidad en la zona central. Ya cayeron gotas débiles en Maipú, granizos en Rancagua y se observaron tormentas eléctricas que avanzan de norte a sur, incluida la región de O'Higgins. Sin embargo, hacia las 20:00 o 21:00 hrs. la nubosidad se disipará y el cielo quedará mayormente despejado.

Meganoticias / Mega

Debido a lo anterior, el domingo será el día para aprovechar, porque las temperaturas se volverán más cálidas a lo largo del territorio nacional.

"Las temperaturas van al ascenso. En general, casi todo nuestro territorio va a estar con temperaturas sobre los 24 grados, ahí esperamos también 25, en las Cabras, en San Fernando también, y hacia el norte lo mismo", dijo Cortés.

Pero atención, que el lunes regresa la inestabilidad. La profesional señaló que habrá "algunas precipitaciones y probabilidad de lluvia, incluso tormentas eléctricas en algunos sectores, abarcando parte de la región de Coquimbo, Valparaíso y también Región Metropolitana".

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