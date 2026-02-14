Con una cuchara y una tarjeta: Estos son los trucos de Camila Andrade para lucir un maquillaje perfecto

14 feb. 2026 - 14:11 hrs.

En redes sociales o durante sus apariciones públicas, Camila Andrade siempre luce un maquillaje impecable, gracias a los distintos trucos que aplica en su rutina diaria.

A través de un video en su cuenta en Instagram, la modelo reveló las "cosas random que utiliza al maquillarse", con el fin de definir sus facciones y ahorrar un montón de tiempo en estar lista para salir.

Trucos de maquillaje de Camila Andrade

"Lo primero que hago es que uso este labial como blush", relató Camila Andrade en su video, donde se la ve aplicarse en sus pómulos y la nariz un poco del producto en crema. "Lo puedes difuminar con brochas o también como yo con los dedos", agregó.

Para intensificar sus ojos, su truco es ponerse una tarjeta en la esquina del ojo para usarla como guía y "marcar una mirada mucho más foxy eyes" con el uso de sombras en tonos café.

Por último, reveló el paso infaltable con el que obtiene unas pestañas tupidas: "Para las que ya me conocen, saben que me encrespo las pestañas con esta cuchara". Luego, solo aplica su máscara favorita para agregar volumen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami Andrade (@cmiandrade)

