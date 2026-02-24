Revivió el chiste corto: Álvaro Salas sacó carcajadas con sus clásicas noticias en Con Gusto a Viña

24 feb. 2026 - 10:20 hrs.

Este martes, Álvaro Salas demostró por qué es denominado como el "rey del chiste corto". El reconocido humorista sacó a relucir toda su gracia y carisma en Con Gusto a Viña.

El programa especial del Festival de Viña 2026 se vio sorpresivamente interrumpido para dar paso a la "Salas de prensa".

Las noticias de Álvaro Salas

Con esta introducción, Álvaro Salas revivió sus clásicas noticias, que informan y que hacen reír a carcajadas.

Mega

El comediante demostró su calidad y vigencia en el humor, con chistes que tocaron la competencia de Viña 2026, al nuevo hit de Juanes y Shakira: "Tengo la camisa negra porque esto es África".

En poco más de dos minutos, Salas sacó risas por doquier a sus compañeros de panel.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Con Gusto a Viña