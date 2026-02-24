Segunda noche de Viña 2026 volvió a triplicar a su competencia más cercana y alucinó con show de Pet Shop Boys

24 feb. 2026 - 12:05 hrs.

En su segunda noche, el Festival de Viña del Mar 2026 arrasó y triplicó a su más cercano competidor según los datos oficiales Kantar Ibope, con un rating promedio combinado de las señales de Mega y Mega 2 de 1.525.399 personas por minuto, mientras que el peak fue de 2.296.994.

Además, tras esta segunda noche, el alcance total del Festival llegó a 6.589.435 personas.

De esta manera, entre las 21:15 y las 02:50 horas, el registro de promedio de personas por minuto fue el siguiente:

FESTIVAL DE VIÑA: 1.525.399

CHV: 506.994

Canal 13: 263.386

TVN: 190.427

La señal de Mega 2, con su transmisión inclusiva en lengua de señas, aportó 114.967 personas promedio por minuto al millón y medio de espectadores, y un peak de 155.072 durante el show de Pet Shop Boys.

El registro digital de la segunda noche alcanzó las 21.344.233 visualizaciones de todos los contenidos en plataformas digitales de Mega y Meganoticias.

Registro por presentaciones de artistas

Durante las casi 6 horas de trasmisión, la segunda noche del Festival de Viña del Mar, en todos sus segmentos, dominó de manera rotunda la sintonía sobre su competencia directa.

La presentación de Pet Shop Boys, entre las 21:42 y las 23:05 horas, promedió 1.914.675 personas por minuto, con peak de 2.213.306. El espectáculo de Rodrigo Villegas, entre las 23:56 y las 01:00 horas, tuvo un registro promedio de 2.101.415 personas por minuto. Además, el comediante obtuvo el peak máximo de la jornada con un promedio de 2.269.994 personas por minuto.

En el cierre de la jornada, Bomba Estéreo terminó de desatar su psicodélica fiesta con un promedio de 689.301 personas por minuto con peak de 806.792 a las 01:59 horas.

Además, las competencias tuvieron altos números, logrando la competencia internacional un promedio de 1.685.852 personas promedio por minuto, mientras que la competencia folklórica ponderó 1.066.500 personas promedio por minuto.

El Festival de Viña del Mar continúa esta noche con las presentaciones de Jesse & Joy, Esteban Düch, y NMIXX además de las tradicionales competencias.

Todo sobre Festival de Viña