¿Recuerdas a Azra de Secretos del Matrimonio? Así luce a cuatro años de su boda y del final de la serie

Mientras la actriz Gökçe Bahadir cautivaba al público con su papel de Azra, la exitosa y ambiciosa abogada de Secretos del Matrimonio, su vida fuera de las pantallas dio un giro romántico al casarse con el músico Emir Ersoy.

Los artistas, que intercambiaron votos el 25 de febrero de 2022, celebraron sus cuatro años de aniversario en sus respectivas redes sociales.

Azra de Secretos del Matrimonio celebró su aniversario de bodas

"¡Oh, cómo pasa el tiempo! ¡Cuatro años!", escribió Bahadir en sus historias de Instagram, donde subió una tierna y memorable postal del día de su boda.

Emir Ersoy también publicó la imagen y aprovechó la oportunidad para dedicarle a su esposa unas palabras llenas de amor: "Y tú... Me alegro de que existas... Elegí vivir un sueño... Han pasado 4 años y nuestro mundo es rosa gracias a ti".

Poco antes del aniversario, la actriz compartió en su perfil una serie de fotos en las que está junto a su marido y demuestran lo radiante y alegre que luce en la actualidad, un reflejo de cómo su vida personal y amorosa va viento en popa.

Secretos del Matrimonio se estrenó en Turquía en 2021 y su capítulo final se emitió en 2022, poco después de la boda de Bahadir. Mega transmitió la serie en 2023.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Go?kc?e Bahad?r (@gokce.bhdr)

