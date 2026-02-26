Viña 2026 tiene nueva noche más vista: La cuarta jornada celebró otro récord más

26 feb. 2026 - 12:38 hrs.

En su cuarta noche, el Festival de Viña del Mar 2026 volvió a superar sus propios registros según los datos oficiales Kantar Ibope, consiguiendo su rating promedio más alto hasta la fecha, con 1.758.817 promedio de personas por minuto (Mega y Mega 2).

Además, esta cuarta noche tuvo un alto peak de 2.522.470 personas. Tras la tercera noche, el alcance total del Festival llega a 8.451.932 personas.

De esta manera, entre las 21:15 y las 02:35 horas, el registro de promedio de personas por minuto fue el siguiente:

FESTIVAL DE VIÑA: 1.758.817

CHV: 297.517

TVN: 258.939

Canal 13: 242.001

La señal de Mega 2, con su transmisión inclusiva en lengua de señas, aportó un promedio de 122.733 personas por minuto al promedio total de espectadores de la jornada.

Además, el registro digital de la tercera noche de Festival alcanzó las 56.368.986 de visualizaciones de todos los contenidos en plataformas digitales de Mega y Meganoticias.

Registro por presentaciones de artistas

Durante las más de 5 horas de trasmisión, la tercera noche del Festival de Viña del Mar, en todos sus segmentos, dominó de manera rotunda la sintonía sobre su competencia directa.

La presentación de Juanes, entre las 21:56 y las 23:07 horas, tuvo una alta sintonía, consiguiendo un promedio de 2.191.608 personas por minuto. El rockero colombiano, además obtuvo un peak de 2.522.470 personas.

El espectáculo de Asskha Sumathra, entre las 00:01 y las 00:49 horas, tuvo un registro promedio de 2.235.305 personas por minuto y un peak de 2.346.628. De este modo, la ganadora de Coliseo se convirtió en el show más visto en lo que va del Festival.

En el cierre de la jornada, Ke Personajes abrió la fiesta haciendo bailar a la Quinta Vergara consiguiendo un promedio de 1.184.695 personas por minuto entre las 01:38 y las 02:30 horas con peak de 1.397.953 a las 01:39 horas.

Además, las competencias tuvieron muy altos números. La folklórica promedió 1.963.361personas por minuto, mientras que la internacional ponderó 1.487.908 personas por minuto.

El Festival de Viña del Mar continúa esta noche con las presentaciones de Mon Laferte, Piare con Pe y Yandel Sinfónico además de las tradicionales competencias.

